CdM : Di Maria raconte la brouille entre Lewandowski et Messi

Le clash entre Lionel Messi et Robert Lewandowski refait surface ! À l’occasion de la rencontre entre l’Argentine à la Pologne comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, la Pulga avait refusé de serrer la main de l’attaquant du Barça pour ensuite revenir sur sa décision à l’issue du match remporté par l’Albiceleste (2-0). Une querelle entre les deux joueurs qui remonterait à la cérémonie du Ballon d’Or 2021 selon Mundo Deportivo. Lauréat à cette époque, l’Argentin avait clamé haut et fort que le Polonais méritait lui aussi d’être récompensé après y avoir échappé en 2020 en raison de l’épidémie liée au Covid-19. Une déclaration qui n’avait pas été du goût du principal intéressé à l’heure de glaner le trophée The Best. «Il a demandé un Ballon d’Or pour moi mais il n’a pas voté pour moi pour The Best», laissait-il entendre au cours d’une interview accordée au magazine polonais Pilka Nozna.

Si depuis la relation entre les deux hommes semble s’être réchauffée, cette brouille n’avait pas échappé à Angel Di Maria. Ainsi, le champion du monde 2022 a accepté de revenir sur cet épisode sur les antennes de Movistar+ dans le cadre du programme «Campeones, un ano después »(Champions, un an plus tard). «Même ma grand-mère a compris que Messi a délibérément taclé Lewandowski. Ce sont des choses qui lui arrivent parfois. Quand vous parlez de lui, il finit par vous le faire remarquer dans une déclaration ou sur le terrain. Il parle comme ça, de cette manière. Je pense que c’est normal. Il y a des gens qui parfois ne le respectent pas et ne se rendent pas compte que c’est le meilleur joueur l’histoire. Il ne faut rien lui dire parce que ça finit par s’envenimer et c’est pire», a exprimé l’ancien Parisien. À défaut de s’attirer les foudres de ses adversaires concernant son attitude sur et en dehors du pré, Lionel Messi peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de ses partenaires en sélection…