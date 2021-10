OL : Peter Bosz soutient Jeff Reine-Adélaïde

On l'a appris dans la matinée, Jeff Reine-Adélaïde ne va pas faire son retour à la compétition tout de suite. Revenu il y a quelques jours à l'entraînement après s'être rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche en février dernier, le milieu de terrain souffre maintenant d'un «retard de cicatrisation osseuse de son genou», comme l'indique le communiqué de l'OL. Il devrait revenir dans un mois et demi et ne sera donc pas disponible tout de suite pour Peter Bosz.

L'entraîneur de l'OL a eu un petit mot pour son joueur de 23 ans durant la conférence de presse à deux jours de la réception de Lens. «Oui ça m’inquiète pour l'homme surtout. Il fait tout pour revenir. Il s’entraîne avec le groupe et là il y a encore du retard. C’est surtout pour lui que c’est dur. On l'espère en début d’année prochaine mais là, le plus dur c'est pour lui. Oui, je lui ai téléphoné. C’est dur mentalement, il faut le dire.»