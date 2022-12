Mesut Özil vole au secours de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Ancien joueur du Real Madrid, Mesut Özil s'est exprimé, ce vendredi, en postant un message sur son compte Instagram. L'occasion pour l'ancien international allemand de prendre la défense d'un certain Cristiano Ronaldo, critiqué ces dernières heures. «Je ne comprends vraiment pas d’où vient cette négativité constante de la presse à propos de Cristiano… Les médias essaient juste d’obtenir des clics, et des experts qui n’ont plus de carrière veulent juste attirer l’attention avec son grand nom et essayer de le faire paraître mauvais», a ainsi lancé l'Allemand de 34 ans avant de poursuivre.

«Il a bientôt 38 ans, alors quelle est la surprise qu’il ne marque plus 50 buts par saison ? Chaque fan de football devrait être heureux de l’avoir vu jouer un football de classe mondiale pendant 20 ans. Je ne pense pas que quelqu’un de la nouvelle génération pourra égaler ses chiffres. Il restera à jamais dans sa propre catégorie. Tout le monde devrait montrer plus de respect à l’un des plus grands athlètes de l’histoire du sport». Le message est passé. En attendant, CR7 pourrait, lui, une nouvelle fois s'asseoir sur le banc pour le quart de finale face au Maroc.

