La folle réponse de Lamine Yamal à Adrien Rabiot

La petite phrase d’Adrien Rabiot à la veille de la demi-finale entre la France et l’Espagne n’est pas passée inaperçue de l’autre côté des Pyréennes. Elle a même fait beaucoup parler. Forcément, le retour de bâton est violent puisque le très jeune ailier de la Roja a égalisé d’une magnifique frappe dans la lucarne de Maignan, en profitant du peu d’espace laissé par Rabiot. La presse espagnole se régale de rappeler la déclaration du Français maintenant que la qualification pour la finale est acquise.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal également s’en donne à cœur joie. «Parle maintenant», a-t-il lâché devant la caméra au coup de sifflet avant de s’exprimer plus longuement en conférence de presse. «Quand j’ai marqué le but, j’ai essayé de penser à l’équipe, qui est la chose la plus importante et de ne pas accorder d’importance aux choses extérieures. Je dis toujours que le destin met chacun à sa place et je suis très heureux du but et de la passe, et de la qualification en finale.» Il y est même allé de son post Instagram : «Avancez doucement, ne parlez que lorsqu’il est temps de dire échec et mat.»