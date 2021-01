Serie A : le Napoli explose la Fiorentina

Ce dimanche midi, la Serie A débutait sa journée avec une belle rencontre en perspective entre le Napoli et une Fiorentina qui, bien qu'elle a battu la Juventus fin 2020, est à la peine cette saison malgré Franck Ribéry et l'explosion de Dusan Vlahovic. Les joueurs de Cesare Prandelli ont vécu un début de journée absolument cauchemardesque puisqu'ils se sont lourdement inclinés sur le score de six buts à rien contre les ouailles de Gennaro Gattuso.

La suite après cette publicité

Lorenzo Insigne, qui s'est offert un doublé, grâce à un penalty en fin de match, avait ouvert le score rapidement (6e). En première période, les Napolitains ont donc déroulé et ont inscrit quatre réalisations en tout : Demme (36e), Lozano (38e) et Zielinski (45e). Après donc le penalty d'Insigne (72e), c'est Politano qui achevait la Viola (6-0, 89e). Avec cette très belle victoire, le Napoli se retrouve à la troisième position de Serie A en étant la meilleure défense et la meilleure attaque de la Botte.