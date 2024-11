EdF : Sacha Boey croit encore en ses chances

Transféré de Galatasaray au Bayern Munich l’hiver dernier, Sacha Boey a connu un début d’aventure chez les Bavarois miné par les blessures. Aujourd’hui, il tente de trouver sa place dans le onze de départ de Vincent Kompany, même si la concurrence est rude. Ce sont ses prestations en Bavière qui lui permettront d’arriver en équipe de France. Et ça, le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) le sait.

« Ce serait bien sûr une grande joie et je travaille dur pour cela au sein du club. Mon objectif est de réaliser les meilleures performances possibles dans mon club et la nomination viendra ensuite d’elle-même. Mais il est clair qu’une nomination serait un grand honneur et j’attends ce moment avec impatience », a déclaré le latéral droit de 24 ans pour Sport 1.