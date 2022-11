Coupe du monde 2022 : Lionel Messi affiche ses ambitions et prévient l'Argentine !

La suite après cette publicité

Qui succèdera à l'équipe de France, championne du monde en 2018 ? C'est LA question de cette fin d'année 2022. Placée dans le groupe C en compagnie de l'Arabie Saoudite (22 novembre), du Mexique (26 novembre) et de la Pologne (30 novembre), l'Argentine, invaincue depuis 35 matches, aura forcément de grandes ambitions lors de ce Mondial qatari, prévu du 20 novembre au 18 décembre prochain. Sous la houlette de Lionel Scaloni, qui vient d'annoncer sa liste des 26, les coéquipiers de la Pulga tenteront, ainsi, d'aller au bout et de soulever un troisième trophée en deux ans.

Éliminée par la France lors du dernier Mondial, l'Argentine, fort de deux trophées (Copa America, Finalissima 2022) au cours des derniers mois, aura donc forcément à cœur de confirmer sa forme du moment, qui plus est à l'heure où Lionel Messi s'apprête, très certainement, à disputer sa cinquième et dernière Coupe du monde. Longuement interrogé dans un entretien accordé à Olé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, auteur de 12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, s'est d'ailleurs montré confiant.

Lionel Messi met en garde ses coéquipiers !

«Ce groupe est similaire à celui de 2014, quand on a atteint la finale. A partir de là, j'ai compris qu'il fallait croire en un groupe fort comme celui-là et aussi qu'il est important de bien démarrer pour la suite de la Coupe du monde. Ce groupe est devenu fort lorsque nous avons perdu contre le Brésil lors de la Copa América 2019», a tout d'abord déclaré l'ancien buteur du Barça avant de revenir sur la particularité d'une telle compétition : «on est très excités et on sait qu'on est dans un grand moment, mais il faut savoir que c'est une Coupe du monde et c'est très difficile de la gagner. Dans un match tout peut arriver et il y a des détails qui marquent».

«On sait que nous pouvons gagner, mais pas que nous allons gagner avec certitude comme le pensent tous les Argentins. Il se passe toujours des choses dans la Coupe du monde que vous ne pouvez pas imaginer. Vous n'avez qu'à penser au premier match et non aux autres. Je ne suis pas du genre à faire des promesses. Dieu est celui qui décide de ce qui doit arriver. Je ne pense qu'à cela», a ainsi détaillé le septuple Ballon d'or avant d'avouer la pression mise par son entourage : «il y a une grande anxiété dans la famille, comme dans tout le pays. Antonella me demande. Thiago regarde tout le temps des vidéos de l'équipe nationale, regarde le calendrier et il me met une pression terrible». Prêt à tout pour emmener les siens au bout, l'atout numéro 1 de l'Albiceleste n'a pas manqué de rappeler à ses coéquipiers l'importance du premier match. Celui-ci aura lieu le 22 novembre prochain contre l'Arabie Saoudite. L'occasion pour les Argentins de bien débuter, ou non, ce Mondial.