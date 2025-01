L’incroyable statistique de l’OM avec ses minots

Depuis le début de saison, l’OM a repris des couleurs sous les ordres de Roberto De Zerbi. Disposé à développer un jeu attrayant et à faire confiance aux jeunes joueurs, le technicien italienne réalise une première saison prometteuse pour la suite sur la Canebière. Face à de nombreuses blessures, l’entraîneur de 45 ans n’hésite pas à lancer plusieurs jeunes joueurs dans le grand bain.

Alors qu’Enzo Sternal et Darryl Bakola ont eu leur chance un peu plus tôt dans la saison, Robinio Vaz est la dernière figure de proue de la jeunesse marseilaise. Entré à la mi-temps ce dimanche contre Strasbourg, l’ancien de Sochaux a montré de belles choses et c’est lui qui est allé chercher le penalty de l’égalisation. Ainsi, il est devenu le troisième joueur marseillais né après le 1er janvier 2007 à avoir joué en championnat cette saison. Un chiffre qui permet à l’OM de rejoindre le FC Barcelone cette saison dans cette catégorie.