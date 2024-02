Brest-OM : Pierre Lees-Melou pense qu’il y avait penalty pour Marseille

Incroyable dimanche soir en Ligue 1. Après une première période morose, la rencontre entre Brest et l’OM s’est emballée en seconde période et ce sont finalement les Bretons qui se sont imposés malgré une infériorité numérique gênante. En fin de rencontre, les Ty-Zefs ont été libérés par un but de Pierre Lees-Melou. Ce dernier aurait d’ailleurs pu être fautif lors du premier acte. Au duel avec Iliman Ndiaye, l’ancien de l’OGC Nice s’est rendu coupable d’un geste qui aurait pu être synonyme de penalty.

Mais alors que le corps arbitral n’a pas accordé de penalty aux Marseillais, le milieu de terrain de 31 ans pense que l’arbitre aurait pu siffler quelque chose et est revenu sur sa folle soirée : «je me suis dit qu’on va perdre ce match, ou faire nul et qu’on va le regretter. Mais finalement, on le gagne et je pense que c’est mérité. Je crois qu’on est maintenus. On va pouvoir parler de nouveaux objectifs. C’est beau ce qu’on fait, beaucoup nous voyaient descendre. On va déjà savourer. Sur le but ? Je profite d’une mauvaise passe, je crochète et j’ai vu que personne était au centre. Donc je me suis dit que je vais la mettre entre les jambes. Et c’est passé. On a eu chaud. Pour moi, il y a penalty. On a eu de la chance qu’il ne soit pas sifflé. J’ai tendance à beaucoup râler sur les arbitres mais là…Je touche le ballon, merci la VAR (rires).»