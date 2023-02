Serie A : l’Inter s’offre le Derby della Madonnina et conforte sa 2ème place

La dernière affiche du jour, comptant pour la 21ème journée de Serie A, offrait un très beau choc entre les deux voisins et rivaux milanais lors du traditionnel Derby della Madonnina. Champion en titre, l’AC Milan se présentait en piteux état pour ce derby après six matches sans victoire tandis que l’Inter, deuxième de Serie A avant le coup d’envoi, devait absolument l’emporter pour ne pas laisser le Napoli s’envoler seul en tête. Une rencontre qui s’annonçait donc incandescente entre les deux formations. Dès le début de la partie, Lautaro Martinez était très remuant et causait beaucoup de problème à la défense adverse. Servi dans la surface, l’Argentin pouvait frapper rapidement mais Anton Tatarusanu détournait le ballon d’une superbe manchette (7e). Après une tentative de la tête qui passait à quelques centimètres des cages de l’ancien portier nantais sur un centre de Milan Skriniar (10e), le numéro 10 de l’Inter trouvait finalement la faille sur un corner botté par Hakan Calhanoglu (34e, 1-0), son 12e but en Serie A.

La suite après cette publicité

Classement live Serie A # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Naples 56 21 18 2 1 51 15 36 2 Inter Milan 43 21 14 1 6 41 26 15 3 Rome 40 21 12 4 5 28 18 10 4 Lazio 38 20 11 5 4 36 16 20 5 Atalanta 38 21 11 5 5 39 24 15 6 Milan 38 21 11 5 5 37 30 7 7 Torino 30 21 8 6 7 22 22 0 8 Udinese 29 21 7 8 6 28 23 5 9 Bologne 29 21 8 5 8 28 31 -3 10 Empoli 26 21 6 8 7 19 26 -7 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, les joueurs de Simone Inzaghi continuaient de dominer les débats avec une nouvelle occasion pour Lautaro Martinez qui devançait Pierre Kalulu et frappait en première intention obligeant Anton Tatarusanu à repousser du pied sa tentative (56e). Alors que les Rossoneri réussissaient à frapper pour la première fois de la rencontre sur une tête d’Olivier Giroud après un centre de Theo Hernandez (58e), la partie commençait à être hâché et l’arbitre devait sévir en sortant plusieurs cartons jaunes. En fin de match, Brahim Diaz obligeait André Onana à plonger pour capter le ballon à la base de son poteau (75e). Quelques minutes plus tard, Olivier Giroud enroulait un coup franc aux 25 mètres qui filait au ras de la lucarne du portier intériste (78e). Romelu Lukaku (83e) puis Lautaro Martinez (90e) pensaient donner un peu plus de largeur au score mais l’arbitre annulait les deux réalisations pour une faute du belge et un hors-jeu de l’Argentin. Au classement, l’Inter conforte sa place de dauphin du leader napolitain grâce à cette victoire. De son côté, l’AC Milan continue de sombrer en ce début d’année 2023 et se retrouve à la 6ème place de Serie A. Les joueurs de Stefano Pioli devront rapidement réagir s’ils veulent garder une chance de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

À lire

Serie A : Bologne renverse la Fiorentina en Toscane