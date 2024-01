Guinée - Sénégal : les compositions sont là

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuit ce mardi avec un choc entre la Guinée et le Sénégal pour le première place du groupe C. Le Syli National s’organise dans un 4-4-2 losange avec Ibrahim Koné qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Antoine Conté, Saidou Sow, Mohamed Ali Camara et Issiaga Sylla en défense. L’entrejeu est assuré par Naby Keita, Amadou Diawara et Ilaix Moriba. En pointe, Serhou Guirassy est associé à Facinet Conté avec Aguibou Camara en soutien.

De leur côté, les Lions de la Téranga s’articulent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy dans les cages. En défense on retrouve Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck et Ismail Jakobs. Au milieu Pape Gueye et Pape Matar Sarr accompagnent Nampalys Mendy. Seul en pointe, Habib Diallo est placé dans l’axe avec Ismaïla Sarr et Sadio Mané dans les couloirs.

Les compositions

Guinée : Koné - A. Conté, Sow, M. Camara, Sylla - Moriba, Diawara, Keita - A. Camara - F. Conté, Guirassy

Sénégal : Mendy - Diatta, Seck, Koulibaly, Jakobs - I. Gueye, Mendy, P. Sarr - I. Sarr, Diallo, Mané

