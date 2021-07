LOSC : l'inattendu rebond de Jocelyn Gourvennec

Ce fut long mais le LOSC a enfin choisi son nouvel entraîneur. Celui qui défendra le titre chèrement acquis en mai dernier au nez et à la barbe du PSG se nomme Jocelyn Gourvennec. Il succède à Christophe Galtier, parti sous le soleil de Nice, et a signé un contrat de deux ans. Alors que le groupe professionnel a déjà fait sa rentrée, le technicien breton a rejoint ses nouveaux joueurs au Pays-Bas durant la journée de lundi, là où l'équipe effectue son premier stage d'été.

Gourvennec est loin d'être le premier choix de la direction des Dogues. Avant cela, cette dernière, qui a mis du temps à lâcher Galtier avant d'accepter un chèque de 3,5 M€ hors bonus, visait une catégorie d'entraîneur au nom plus ronflant, comme Claudio Ranieri et surtout Patrick Vieira. Le champion du monde 1998 rêvait de Premier League a fini par dire oui à Crystal Palace. Malgré l'apparition de David Guion dans la course, c'est bien Gourvennec qui a été nommé. Un choix pas forcément étonnant mais qui fait débat.

Du National à la Ligue Europa avec Guingamp

A 49 ans, il n'a connu que deux clubs professionnels. Après La Roche-sur-Yon en Division d'Honneur, c'est à Guingamp qu'il entame une prometteuse carrière sur les bancs de touche. Arrivé en National, il fait remonter le club en Ligue 2 dès sa première saison. Deux ans plus tard en 2013, il envoie l'EAG en Ligue 1, après neuf ans d'absence. Sacré meilleur entraineur de Ligue 2 cette année là, "Joce" poursuit sur sa lancée et remporte la Coupe de France face à Rennes (2-0) et qualifie son club en Ligue Europa.

L'épopée européenne survivra jusqu'en 16e de finale, et une double confrontation indécise face au Dynamo Kiev. En championnat, Guingamp termine 10e et Gourvennec, parfois surnommé "Dieu" dans les tribunes du Roudourou estime qu'il est temps d'évoluer. Direction Bordeaux, où après un premier exercice conclu à une honorable la 6e place, les choses vont se gâter. En plus d'une énorme désillusion au 3e tour préliminaire de Ligue Europa contre les Hongrois de Videoton, Gourvennec est viré en janvier 2018, alors que les Girondins sont 13e de Ligue 1.

Sur la pente descendante après ses échecs à Bordeaux et l'EAG

Un vrai coup de frein pour un entraîneur fédérateur, travailleur et souvent estimé par ses joueurs. S'il a parfois échoué dans cet objectif, le technicien a toujours essayé de donner une identité de jeu offensive et séduisante à ses équipes, malgré des moyens parfois limités, notamment à Guingamp. Il y est retourné d'ailleurs, avec bien moins de réussite que lors de son premier passage. Après un bref passage par Canal Plus, en novembre 2018, il reprend En Avant, alors bon dernier du championnat mais ne parviendra pas à sortir le club de cette 20e place.

Malgré une finale de Coupe de la Ligue perdue aux tirs au but contre Strasbourg, et après avoir éliminé le PSG et Monaco tout de même, Gourvennec n'accompagnera pas Guingamp en Ligue 2, alors qu'il semblait partant au départ. Sans club depuis 2019, et redevenu consultant pour la chaîne cryptée, il est contacté un an plus tard par... l'EAG pour occuper un rôle élargi de manager. L'affaire ne se fait pas, pas plus qu'en mai dernier, où tout semblait boucler pourtant, le président Fred Legrand devant même présenter le nouvel entraineur, toujours dans rôle plus large, au conseil d'administration le soir même, avant que Gourvennec ne décline l'offre.

L'effectif du LOSC sera chamboulé

Rennes l'avait aussi contacté après le départ de Julien Stéphan en mars dernier, puis Brest pour remplacer Olivier Dall'Oglio mais c'est finalement au LOSC qu'il rebondit. Il récupère un effectif bourré de qualités mais qui risque sérieusement de changer d'ici la fin du mercato. Avec les départs déjà officialisés de Mike Maignan vers l'AC Milan et Boubakary Soumaré à Leicester, les Renato Sanches, Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba, Jonathan David, Sven Botman et autres Zeki Celik ne seront pas retenus en cas d'offre. Gourvennec le sait, la situation économique des Dogues est périlleuse mais à deux doigts de filer en L2 avec le club qui l'a révélé, le Finistérien va finalement disputer la Ligue des Champions, sans doute avec José Fonte, dont le contrat devrait finalement être prolongé. Tout vient à point à qui sait attendre.