OM : Neal Maupay envoie un sérieux avertissement à Elye Wahi

Sous le soleil de Marseille, la fête était au rendez-vous au Vélodrome. Ce samedi en fin d’après-midi, l’Olympique de Marseille recevait l’OGC Nice dans un derby qui s’annonçait pour le moins haletant. En effet, à l’occasion des 125 ans du club mais aussi de l’anniversaire de plusieurs groupes de supporters phocéens, le club de la Canebière voulait ponctuer cette fête avec une belle victoire face à l’un de ses plus grands rivaux. Pour ce faire, Roberto de Zerbi décidait d’aligner un onze toujours aussi offensif. Néanmoins, le tacticien italien prenait un choix important sur le front de l’attaque. En effet, après des débuts poussifs dans les Bouches-du-Rhône, Elye Wahi était relégué sur le banc au profit de Neal Maupay. Débusqué en provenance d’Everton dans les derniers jours du mercato, le buteur de 28 ans allait donc faire ses débuts au Vélodrome dans un contexte particulier. Titularisé pour la première fois au Vélodrome et sous la tunique olympienne, Maupay retrouvait son club formateur.

Mais comme souvent avec l’un des joueurs les plus détestés outre-Manche, les sentiments ont été mis de côté pour l’occasion. Disponible et n’hésitant pas à venir prêter main forte à ses coéquipiers à la construction des actions, le numéro 8 marseillais a beaucoup pesé sur la défense azuréenne. En véritable diable, il a été un poison constant face à un Abdelmonem en grande difficulté pour sa première dans l’arrière-garde niçoise. Face au but, Neal Maupay a été létal. Auteur d’un superbe enchaînement qui a fait mouche avant d’être signalé hors-jeu quelques instants auparavant, l’attaquant de l’OM a ouvert le score sur sa première tentative. Sur un centre venu de la droite, le natif de Versailles a fait parler sa malice en profitant d’un manque de compréhension niçois pour placer une tête imparable. Fidèle à son image de grand moqueur, Maupay ne s’est pas fait prier pour communier avec le public du Vélodrome après ce but contre son club formateur.

Plus discret en seconde période, l’ambidextre a quand même continué de contribuer au bien collectif de Marseille. Finalement sorti à la 73e minute sous l’ovation d’un Vélodrome en ébullition, l’attaquant franco-argentin a parfaitement réussi ses débuts dans sa nouvelle demeure. Là où, il y a plusieurs semaines, Elye Wahi avait failli à sa mission face à Reims, en multipliant les ratés. L’ancien Montpelliérain, laissé sur le banc ce samedi, n’est même pas entré en jeu et Roberto de Zerbi a même préféré faire rentrer Jonathan Rowe à la pointe de l’attaque. Un message a-t-il été ainsi envoyé au buteur de 21 ans. Rien n’est moins sûr. Une chose est certaine néanmoins : Maupay a savouré ses débuts au Vélodrome.

Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de BeIN Sports, le transfuge de l’ASSE a avoué qu’il avait vécu un moment particulier ce samedi : «J’essaie de jouer avec mes qualités, j’aime bien être dos au but, j’aime le contact, j’essaie de m’appuyer sur mes forces et je pense que ça marche bien. On a une grande marge de progression, on est encore loin de ce que veut mettre le coach en place, mais on gagne, donc c’est de bon augure pour la suite. Le but ? C’est une énorme fierté, c’est mon premier match ici…L’accueil des supporters, marquer le premier but devant le virage sud, c’est un moment spécial. C’est vrai que c’était un match particulier contre mon club formateur, où j’ai fait mes classes, mais comme je l’ai dit, je suis un gars qui donne tout. Peu importe l’équipe en face, je fais tout pour aider l’équipe à gagner, et je l’ai fait aujourd’hui, mais tout le monde a été bon.» Outre ses débuts mémorables, Neal Maupay a également prévenu Elye Wahi : il faudra désormais compter sur lui pour être un titulaire crédible à la pointe de l’attaque de l’OM.