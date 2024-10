La nouvelle déclaration d’amour de Thauvin à l’OM

Florian Thauvin et l’Olympique de Marseille, la flamme ne s’est toujours pas éteinte. Trois ans après son départ du club phocéen, le natif d’Orleans rappelle dès qu’il le peut son amour pour le club de sa vie. « Pour moi, Marseille est le plus grand et le plus beau club de France, mais y jouer est difficile, car il y a tellement de passion autour de lui, une passion qu’on ne voit pas partout. La ville « vit » l’équipe, s’identifie à elle jusqu’à ne faire qu’un avec elle. Et quand il y a autant de passion et qu’on ne gagne pas, ça devient difficile d’être un joueur de l’OM », a rappelé l’ancien olympien dans les colonnes de la Gazzetta.

La suite après cette publicité

Passé par le club phocéen entre 2013 et 2016 puis 2017 et 2021, Florian Thauvin est devenu au fil du temps l’une des grandes figures du club phocéen au XXIe siècle. Comme l’attestent ses stories Instagram, même du côté de l’Udinese - où il réalise par ailleurs un excellent début de saison - Thauvin continue de regarder les matchs de son équipe de cœur. Avec le retour en grâce du joueur de 31 ans en Italie, de nombreux supporters de l’OM rêvent d’un retour de l’ancienne idole.