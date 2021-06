Le FC Barcelone pas du tout inquiet pour la prolongation de Lionel Messi

Avec le lancement de l'Euro 2020 et le début de la Copa America dans quelques heures, les amateurs de football en oublieraient presque le mercato estival qui a débuté mercredi. Si la plupart des joueurs sont en sélection, les dirigeants des clubs travaillent dur en coulisses pour boucler des dossiers ou recruter. Du côté du FC Barcelone, la possible arrivée de Memphis Depay est sur toutes les lèvres mais il y a surtout le dossier Lionel Messi à régler. Mais pas d'inquiétude sur ce sujet, du moins en interne.

Alors que l'Argentine, emmenée par «La Pulga», va débuter sa Copa America ce lundi (23h heure française) face au Chili, la presse espagnole fait le point sur la prolongation du numéro 10 ce dimanche, et notamment Mundo Deportivo. Car au 30 juin, Lionel Messi sera libre de tout contrat s'il n'a pas signé un nouveau bail. Mais dans les couloirs du Camp Nou, tout semble sous contrôle. Le média local avance que le Barça est très confiant et que l'officialisation de la prolongation doit avoir lieu après la Copa.

La Copa avant la prolongation

Un timing qui a été convenu entre toutes les parties, lorsque les derniers détails ont été réglés. Le quotidien rappelle que Lionel Messi a accepté la dernière proposition de Joan Laporta, à savoir un nouveau bail jusqu'en juin 2023 avant de devenir ambassadeur du club tout en finissant sa carrière en Major League Soccer, aux Etats-Unis. Confiance totale donc, mais attention tout de même.

Comme le rappelle MD, le Paris Saint-Germain et Leonardo, le directeur sportif brésilien, sont revenus à la charge récemment pour tenter de jouer un mauvais coup au Barça, après avoir déjà chipé Georginio Wijnaldum. En tout cas, Lionel Messi est concentré sur la Copa America avec l'Argentine, et son avenir sera réglé ensuite. Mais dans le football, tout peut aller très vite et tant que rien n'est officiel...