FC Barcelone : 5 têtes risquent de tomber

En ce matin de Noël, le FC Barcelone espère trouver sous son sapin des solutions pour renflouer ses caisses. Depuis plusieurs années maintenant, les pensionnaires du Camp Nou connaissent des difficultés financières. Et quand vient l’heure du mercato, les dirigeants comptent sur de possibles ventes pour leur rapporter de l’argent. En 2025, cela sera encore le cas. Ce mercredi, Sport révèle que Joan Laporta a fixé des objectifs très clairs à son directeur sportif Deco.

En effet, le président catalan lui a fait savoir que d’importantes ventes stratégiques devront avoir lieu l’été prochain et que le club compte vendre au minium pour 80 M€. Mais le FCB espère bien évidemment empocher plus d’argent. Il devrait donc y avoir du ménage en défense, où il y a trop de joueurs selon le board, et dans l’entrejeu, où le club compte lâcher du lest.

Le Barça a désigné ses indésirables

En ce qui concerne cet hiver, Hansi Flick et sa direction sont plutôt dans l’optique de continuer avec le groupe présent. Mais la porte n’est pas totalement fermée à double tour pour certains éléments. C’est le cas d’Ansu Fati. Si une proposition sportive suffisamment intéressante pour tout le monde arrive et lui permet de retrouver son niveau et une bonne valeur marchande, le Barça dira oui.

Même si Fati n’est pas forcément pour bouger, le Barça l’a placé dans sa liste des éléments transférables et compte sur l’Arabie saoudite, au plus tard cet été, pour le recruter. En défense, Eric Garcia, qui aimerait rester cet hiver, et Andreas Christensen ne seront pas retenus coûte que coûte. Idem au milieu avec Pablo Torre et Frenkie de Jong. Un joueur au salaire important et qui n’a toujours pas prolongé son bail. Pour eux, les Catalans accueilleraient un départ de façon positive.