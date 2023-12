Bordeaux : le message alarmant d’Alain Giresse

Après avoir échoué la montée en Ligue 1 de très peu, les Girondins de Bordeaux pensaient reprendre sur de bonnes bases cette saison avec l’objectif affirmé du titre. Et pourtant, rien ne s’est passé comme prévu. Après avoir limogé David Guion, la direction bordelaise a fait confiance à Albert Riera. Et le technicien espagnol n’arrive pas à redresser la barre puisque Bordeaux est toujours 17e de Ligue 2. Une position alarmante qui condamne presque Bordeaux à jouer le maintien cette saison. Dans un entretien accordé au média local *Web Girondins*, la légende du club Alain Giresse a fait part de son inquiétude.

La suite après cette publicité

«Il n’y a plus que s’attacher au maintien désormais. Il faut savoir se contenter de ça parce qu’envisager autre chose, c’est utopique. (…) Évoquer les Girondins aujourd’hui, c’est parler d’un club qui joue le maintien en deuxième division. Ça sonne mal, mais c’est la réalité fin 2023. Il ne faut plus de méthode Coué par rapport au statut du club et ce qu’il représente dans le football français. J’espère que tout le monde en prendra conscience. C’est un tout pour qu’on en arrive là. Il faut surtout prendre conscience en interne de la situation. Quand une équipe est mal embarquée, elle a du mal à se remettre dans la bonne direction, regardez Lyon au niveau au-dessus, on peut changer de coach à tout va, rien ne s’arrange», a-t-il ainsi lancé. Le message est passé.