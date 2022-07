La première sortie très encourageante de Manchester United version Erik ten Hag contre Liverpool

La suite après cette publicité

Il y a quelques mois, Manchester United sombrait contre Liverpool avec une défaite 4-0 en Premier League. Ce mardi, l'addition est la même, mais ce sont les Red Devils qui l'ont administré à l'équipe de Jürgen Klopp. L'importance est moindre et ce succès reste à relativiser puisque c'était un match amical et que Liverpool a réalisé une grosse revue d'effectif. Néanmoins, Manchester United a fait le plein de confiance et a pu montrer de belles choses. Déjà sur le plan défensif, on a retrouvé une certaine cohérence dans cette rencontre. David De Gea a été très impressionnant et le duo Raphaël Varane - Victor Lindelöf a été plutôt sérieux. Seul Diogo Dalot a eu plus de mal sur ce plan (offensivement il a brillé) puisqu'il a eu à gérer un Luis Diaz fidèle à lui-même. En seconde période, Eric Bailly s'est affirmé en patron quand la recrue Tyrell Malacia a livré une première partition encourageante.

Offensivement et dans la construction, le bilan est aussi particulièrement intéressant. Avec 4 buts inscrits, les Mancuniens ont montré un certain réalisme face aux cages avec des buts de Jadon Sancho (12e), Fred (30e), Anthony Martial (33e) et Facundo Pellistri (77e). D'ailleurs, les prestations individuelles des offensives sont quasiment toutes à saluer. Seul Marcus Rashford semblait un peu emprunté tandis que Jadon Sancho a livré un match de haute facture. En analysant un peu la structure de ces buts, on perçoit aussi certains principes de jeu chers à Erik ten Hag. Le dernier but inscrit par Facundo Pellistri fait suite à un contre de 80 mètres initié par Eric Bailly et conclu par l'Uruguayen après un une-deux avec Amad Diallo. Comme à l'Ajax où Jürrien Timber était amené à se projeter régulièrement, on s'attend donc à revoir des situations où les centraux seront davantage amenés à porter le ballon pour initier des offensives.

Erik ten Hag satisfait mais exigeant

Le troisième but signé Anthony Martial fait face à une autre facette du jeu d'Erik ten Hag dont on a pu en voir des bribes en première période : un pressing haut. Alors certes, le défi était de taille contre Liverpool qui en fait sa marque de fabrique et les Reds ont plutôt dominé les débats sur ce sujet en seconde période. Par contre, le premier acte était davantage équilibré et le but d'Anthony Martial fait suite à une récupération haute du Français, qui a ensuite réalisé un petit numéro pour marquer. Globalement, Erik ten Hag tire plutôt un bon bilan de cette première prestation de son équipe comme il l'a expliqué à MUTV : «je sais que nous avons de bons joueurs, maintenant nous devons construire une équipe. Je suis satisfait du premier match.»

Cependant, le Néerlandais sait que le résultat est flatteur et que son équipe a encore de gros axes de progression : «il faudra beaucoup de temps. J'ai vu beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Soyons honnêtes, Liverpool jouait avec trois équipes différentes, ils n'étaient pas à leur meilleur niveau. Il ne faut pas surestimer ce résultat, mais j'ai quand même vu de très bonnes choses. Nous avons beaucoup de créativité et de vitesse à l'avant. Comme je l'ai dit, nous avons du potentiel. Je pense que c'était une équipe avec un super esprit et nous savons que nous ne faisons que commencer. Au pressing, nous avons fait des erreurs, mais nous avons aussi créé des occasions avec le pressing.» Une première réussie donc pour le Manchester United version Erik ten Hag qui essayera de confirmer cela ce vendredi contre Melbourne.