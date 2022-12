CdM 2022, EdF : Hugo Lloris évoque son avenir international

La suite après cette publicité

Celui qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus (145 sélections), dépassant Lilian Thuram, s'est confié sur son avenir en sélection, après cette défaite cruelle aux tirs au but contre l'Argentine en finale du Mondial au Qatar.

« Je ne vais pas répondre à ces questions-là. J’ai besoin comme tout le monde d’un peu de recul, de prendre de la hauteur sur les choses, et on verra dans quelques semaines », a confié Hugo Lloris (35 ans), le capitaine et gardien des Spurs de Tottenham.