La Sampdoria se sépare de Marco Giampaolo, Claudio Ranieri pressenti pour prendre sa place

Après la nouvelle défaite de la Sampdoria contre le promu Monza ce dimanche (3-0), le club italien a officialisé le départ de son entraineur, Marco Giampaolo. Des sifflets avait d'ailleurs accompagné la sortie des joueurs et du staff de la Samp à la suite de cet énième mauvais résultat. L'entraineur de 55 ans fait donc les frais de la très mauvaise série en cours du club basé à Gênes. Avec seulement deux petits points pris en huit journées (six défaites et deux partages pour aucune victorie donc), les Blucerchiati sont bons derniers de Serie A.

La suite après cette publicité

« L’U.C. Sampdoria annonce qu’elle a relevé Marco Giampaolo, responsable de l’équipe première, de ses fonctions » peut-on lire dans le communiqué du club italien. Pour lui succéder, plusieurs noms seraient même déjà à l'étude, selon la Gazzetta dello Sport. Il s’agit de Claudio Ranieri, qui a entraîné la Sampdoria de 2019 à 2021 et de Roberto D’Aversa, prédécesseur de l’actuel entraîneur des Blucerchiati et toujours sous contrat jusqu’en 2023.