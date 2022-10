Serie A : Monza enfonce la Sampdoria, Sassuolo se balade

Après la large victoire de la Lazio face à La Spezia (4-0), la huitième journée de Série A se poursuivait ce dimanche, avec trois rencontres programmées à 15 heures. Au Luigi Ferraris de Gênes, la Sampdoria, lanterne rouge du championnat, accueillait le promu Monza, dix-huitième au coup d'envoi. Une rencontre qui allait tourner à l'avantage des hommes de Raffaele Palladino grâce à Matteo Pessina en première période (11e) puis Caprari (67e) et Sensi (90+5e) au retour des vestiaires. Grâce à cette victoire, Monza monte à la seizième place. La Samp' reste dernière.

Dans les autres rencontres, Cremonese se déplaçait sur la pelouse de Lecce. Au Via del Mare, Ciofani permettait aux siens de prendre rapidement l'avantage sur penalty (0-1, 19e) mais Strefezza remettait finalement les locaux à hauteur, également, sur penalty (1-1, 42e). Dans le second acte, les deux formations se neutralisaient. Score final : 1-1. Enfin, à la Citta del Tricolore, Sassuolo, onzième, s'est baladé face à la Salernitana, treizième. Grâce aux réalisations de Laurienté, Pinamonti, Thorstvedt et Harroui, les Neroverdi grimpent à la huitième place. La Salernitana reste 13ème.

Tous les résultats de 15 heures