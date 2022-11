Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut savoir du Ghana

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification

C'est presque devenu un habitué de la Coupe du monde ces dernières années. En mars dernier, le Ghana a validé son billet pour la Coupe du monde au Qatar, sa 4e participation après 2006, 2010 et 2014. Dans un groupe composé de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie et du Zimbabwe, le Ghana s'est fait peur puisqu'il a validé la première place grâce aux confrontations directes face à l'Afrique du Sud qui a terminé avec le même nombre de points (13 pts). Un scénario favorable donc, mais qui ne suffisait pas pour aller au Mondial. Il a ensuite fallu se défaire du Nigeria lors des barrages. Entre temps, les Black Stars ont livré une CAN très décevante avec une élimination au premier tour. Alors face au Nigeria, les coéquipiers des frères Ayew n'étaient pas favoris. Pourtant, après deux matches moyens, le Ghana a finalement validé son ticket grâce à la règle du but à l'extérieur (0-0, 1-1). Suffisant pour participer à la prochaine Coupe du monde et remplir de joie tout un peuple.

Les qualités et faiblesses

Le Ghana a perdu de sa superbe depuis plusieurs années maintenant. Sur le continent africain, les Black Stars font de moins en moins peur même s'ils sont toujours une référence. Ils peuvent toujours compter sur un vivier impressionnant de joueurs talentueux à certains postes, mais l'équipe semble vieillissante sur certains postes (dans l'axe notamment). À l'inverse, sur les couloirs, le manque d'expérience est criant et a causé bien des soucis à l'équipe lors de la dernière CAN. Cette dernière Coupe d'Afrique a aussi illustré la fracture entre certains joueurs du groupe et un problème de mental quand l'équipe doit se relever.

Mais le Ghana a aussi dans ses rangs des joueurs qui peuvent avoir un niveau impressionnant, particulièrement dans l'impact physique. Les frères Ayew, même s'ils vieillissent évidemment, restent toujours performants en sélection. En attaque, l'effectif est de grande qualité avec une variété de profils assez impressionnante que ce soit sur les ailes ou dans l'axe. En plus de cela, le Ghana a réussi à convaincre plusieurs binationaux comme Inaki Williams ou Tariq Lamptey qui apporteront un vrai plus à l'équipe lors de la compétition. Et puis le Mondial réussi souvent plutôt pas mal au Ghana qui a montré qu'il pouvait être un véritable poison pour certaines sélections.

Le sélectionneur : Otto Addo

Son cas est similaire à celui de Rigobert Song avec le Cameroun. Après la CAN décevante du Ghana, Milovan Rajevac a été remercié par la fédération et c'est donc l'ancien international ghanéen Otto Addo qui a récupéré l'équipe à quelques semaines des barrages du Mondial. Pour sa toute première expérience en tant qu'entraîneur, l'ancien défenseur du Borussia Dortmund a donc eu la lourde tâche d'emmener sa nation à la Coupe du monde. C'est ce qu'il a réussi à faire non sans mal. Il devra rapidement être prêt pour le début de la compétition et partager son expérience du haut niveau à ses joueurs. Car pour le reste, Otto Addo découvrira aussi un nouveau métier. Mais son rôle ne se limite pas à entraîner, au contraire. Et c'est pour cela aussi qu'il a été choisi. Véritable légende du football ghanéen, il a aussi joué un grand rôle pour convaincre certains binationaux comme Inaki Williams par exemple. Pendant plusieurs mois, il n'a pas hésité à démarcher des potentiels joueurs pour son équipe. Reste à savoir si ce sera payant maintenant...

La star : Thomas Partey

Du haut de ses 29 ans, Thomas Partey est un véritable pilier de la sélection ghanéenne. Ultra performant avec Arsenal cette saison, le milieu défensif est le joueur sur qui tout repose au Ghana. Il apporte l'équilibre et la solidité défensive nécessaire à son équipe. Lorsqu'il est absent, les Black Stars semblent totalement perdus et déséquilibrés. Lors de cette Coupe du monde, il sera la pièce maîtresse de son équipe, surtout avec la saison XXL qu'il réalise actuellement avec les Gunners. Même quand il allait moins bien en club, Partey a toujours été important avec sa sélection aussi bien dans l'animation défensive qu'offensive. Il a d'ailleurs marqué 13 buts en 40 sélections avec le Ghana. Lors de la CAN, il avait souvent été ciblé par les équipes adverses, ce qui avait grandement gêné le Ghana. Preuve de l'importance de le voir en pleine possession de ses moyens au Qatar.

L'attraction : Inaki Williams

Il sera évidemment LE joueur à suivre du côté du Ghana lors de cette Coupe du monde. International espagnol, l'attaquant basque a finalement décidé de changer de nationalité il y a peu pour représenter le Ghana, son pays d'origine. Plus convoqué depuis 2016 et un match amical avec la Roja, l'attaquant de Bilbao ne souhaitait pas entendre parler de la sélection ghanéenne. Mais voilà, après plusieurs mois de négociation, l'attaquant de 28 ans a finalement accepté de faire une croix définitivement sur l'Espagne pour représenter le pays de ses parents avec évidemment la possibilité de jouer la Coupe du monde. Il a connu en septembre ses deux premières sélections avec les Black Stars. Si on peut se poser des questions sur son attachement au pays, Inaki Williams sera sans aucun doute un renfort de taille en attaque pour le Ghana. Ultra régulier en Liga depuis quasiment 10 ans, il a le talent nécessaire pour faire passer un cap à cette équipe.

Les 26 joueurs du Ghana

Gardiens : Manaf Nurudeen (Eupen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko) et Lawrence Ati Zigi (St Gall)

Défenseurs : Denis Odoi (Bruges), Tariq Lamptey (Brighton), Alidu Seidu (Clermont), Daniel Amartey (Leicester), Joseph Aidoo (Celta de Vigo), Alexander Djiku (Strasbourg), Mohammed Salisu (Southampton), Abdul-Rahman Baba (Reading) et Gidéon Mensah (Auxerre)

Milieux : André Ayew (Al Sadd), Thomas Partey (Arsenal), Elisha Owusu (La Gantoise), Salis Abdul Samed (Lens), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam) et Daniel Kofi Kyereh (Fribourg)

Attaquants : Daniel Barnieh Afriyie (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Bruges), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting CP), Osman Bukari (Etoile Rouge de Belgrade), Inaki Williams (Athletic Club), Antoine Semenyo (Bristol), Jordan Ayew (Crystal Palace) et Kamaldeen Sulemana (Rennes)