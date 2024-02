Karim Benzema célèbre à sa manière son retour sur Instagram

L’aventure saoudienne avec Al-Ittihad n’est sans doute pas celle rêvée par Karim Benzema. Absent lors du stage de préparation avec Al-Ittihad et annoncé à plusieurs reprises sur le départ cet hiver, l’attaquant français a fait son grand retour à l’entraînement malgré un divorce important avec son entraîneur, Marcelo Gallardo. L’Argentin a même écarté l’ex-international. Critiqué le mois dernier après des performances plus décevantes, l’ancien Madrilène avait pris la décision radicale de mettre en sommeil son compte Instagram. Il est pourtant très actif sur ce réseau et particulièrement suivi. Après un gros mois d’inactivité, le compte de KB9 a repris vie ce vendredi.

S’il a supprimé la très grande majorité de ses publications (il n’y en a plus que 9), le joueur est réapparu en effectuant un petit teasing d’une interview à paraître dans GQ Middle East. «La clé du succès, c’est le travail constant, il n’y a pas de secret. Pour beaucoup de gens, avoir le numéro 9 sur le dos signifie marquer 50 buts par saison, mais pour moi, cela signifie que je suis l’un des 11 joueurs et que je dois faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à marquer et à gagner, pas seulement avec des buts, mais aussi avec des passes décisives.»