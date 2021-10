Manchester United - Liverpool : les compositions officielles

La neuvième journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec le choc entre Manchester United et Liverpool. A domicile, les Red Devils optent pour un 4-2-3-1 avec David De Gea comme dernier rempart. Devant lui, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw prennent place tandis que Scott McTominay et Fred forment le double pivot. Seul en pointe Cristiano Ronaldo est soutenu par Mason Greenwood, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

La suite après cette publicité

De son côté, Liverpool fait dans le classique avec un 4-3-3 où l'on retrouve Alisson Becker dans les cages. Devant lui, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson forment la défense. Le milieu est constitué par James Milner, Jordan Henderson et Naby Keïta. Enfin, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Diogo Jota prennent place en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes, Rashford - Ronaldo

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Keïta - Salah, Firmino, Jota