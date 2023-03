Man City : Pep Guardiola sort du silence sur l’affaire Kyle Walker

La suite après cette publicité

Cette semaine, Kyle Walker a fait parler de lui et pas pour les bonnes raisons. Le défenseur de Manchester City a été aperçu en état d’ivresse dans un bar où il était avec des amis. Puis, l’Anglais a enchaîné les écarts de conduite puisqu’il a baissé son pantalon pour s’exhiber avant de se frotter conte une jeune femme puis d’en embrasser une autre qui n’était pas son épouse. Une enquête a été ensuite ouverte par la police anglaise suite à ses multiples dérapages. De son côté, Man City a décidé de ne pas sanctionner le joueur.

Un joueur dont il a été question ce vendredi en conférence de presse. Pep Guardiola a été interrogé sur l’affaire Kyle Walker. Ses propos sont relayés par le Manchester Evening News. «C’est un problème privé. Nous le résolvons en interne avec lui. Ce n’est pas le lieu pour discuter de problèmes privés.» L’Espagnol a malgré tout reconnu que les footballeurs, plus exposés à présent, devaient faire plus attention. «Oui, c’est définitivement et complètement différent d’il y a des années. Ils le savent. Lorsqu’ils ouvrent la porte de la maison, ils doivent savoir qu’ils seront filmés quoi qu’ils fassent. C’est la société.» L’agence de presse AP précise que le joueur s’est entraîné normalement et a nié les faits qui lui sont reprochés.

