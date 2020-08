AC Milan : Mino Raiola dément une prolongation pour Zlatan Ibrahimovic

Après un passage en MLS du côté du Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic est revenu en Europe, à l'AC Milan cet été. Le club où il avait déjà évolué de 2010 à 2012 a tenté le pari en lui offrant une pige de six mois. Un pari plutôt gagnant au vu du bilan de l'ancien attaquant du PSG : 11 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui inciteraient la direction milanaise à le prolonger.

Alors que la Gazzetta dello Sport annonçait un accord proche entre le club lombard et le Suédois et que le très douteux CalcioMercato évoquait même le deal conclu, Mino Raiola est venu démentir ces informations. L'agent du joueur de 38 ans a jeté un froid sur les rumeurs, en parlant de fake news. L'Italien s'est même enquis d'un message clair sur Twitter : « Ibrahimovic n'a pas renouvelé son contrat avec l'AC Milan ». Voilà une déclaration qui va relancer le feuilleton.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT