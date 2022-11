LdC : Christophe Galtier dévoile l'élimination qui l'a le plus surpris

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, Christophe Galtier a analysé ses débuts sur le banc du Paris Saint-Germain et a répondu aux nombreuses questions posées au sujet de ses joueurs. Alors qu'il demeure invaincu cette saison, il s'est déclaré avoir été surpris par les éliminations précoces de certains cadors européens en Ligue des Champions.

« La Juve, l'Atlético et Barcelone se qualifient toujours et c'était une grande surprise. Cela montre que le football n'est pas une science exacte. Et heureusement, ce genre de choses arrive pour le spectacle, pour le suspense, pour les fans... », a-t-il expliqué. Des couacs qui, on l'imagine, l'ont également arrangé, écartant de possibles futurs adversaires de son chemin.