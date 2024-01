Rennes avance bien pour Alidu Seidu

À l’heure où le Stade Rennais s’active sur le marché des transferts pour enrôler le remplaçant de Nemanja Matic, annoncé avec insistance sur le départ, l’actuel dixième de Ligue 1 pousse en parallèle pour offrir un renfort à son arrière-garde qui a souvent montré ses limites au cours de la première partie de saison. Dans cette perspective, les dirigeants bretons, qui ont entamé des discussions avec le défenseur monégasque Guillermo Maripan depuis plusieurs semaines, ont également activé la piste menant à Alidu Seidu. Après avoir entamé des discussions pour boucler l’arrivée du défenseur de 23 ans, le SRFC s’est heurté par deux fois au refus de la formation clermontoise.

Pour autant, les pensionnaires du Roazhon Park n’ont pas abdiqué et sont revenus à la charge avec une troisième proposition avoisinant les 10 millions d’euros avec un pourcentage à la revente. Et selon nos informations, le Stade Rennais avance très bien dans ce dossier et pense pouvoir finaliser le dossier dans les prochains jours. Bien que le principal intéressé dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec la sélection du Ghana, les négociations entre le club breton et leur homologue auvergnat évoluent dans le bon sens. A suivre.