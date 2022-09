PSG - Juventus : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Choc de la première journée de Ligue des Champions dans le groupe H, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et la Juventus s'annonce fort intéressant. A domicile, les Franciliens optent pour un 3-4-3 classique avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les rôles de pistons sont assurés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes tandis qu'on retrouve Marco Verratti et Vitinha dans le double pivot. Enfin, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar forment le trio d'attaque.

De son côté, la Juventus s'articule en 3-5-2 avec Mattia Perin comme dernier rempart. Devant lui, Danilo, Leonardo Bonucci et Bremer prennent place en défense. Juan Cuadrado et Filip Kostic sont alignés sur les ailes alors que Fabio Miretti, Leandro Paredes et Adrien Rabiot se retrouvent dans l'entrejeu. Devant, Arkadiusz Milik et Dusan Vlahović sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar

Juventus : Perin - Danilo, Bonucci, Bremer - Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostić - Milik, Vlahović

