Juventus Turin : Moise Kean, le sauveur inattendu des Bianconeri

Acteur majeur du renouveau de la Juventus Turin ces dernières semaines, Moise Kean (22 ans) impressionne dans le Piémont. Une nouvelle fois décisif en inscrivant un doublé lors de la victoire des Bianconeri contre la Lazio (3-0), à l'occasion de la 15e journée du championnat italien, l'ancien attaquant du PSG reste ainsi sur cinq buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sur la troisième marche du podium en Série A, la Vecchia Signora profite, aujourd'hui, de ce réveil inattendu pour se replacer dans la course à l'Europe, et ce avant longue une trêve internationale réservée au Mondial qatari.

Héros inopiné du regain de forme turinois, le buteur prêté par les Toffees sortait, pourtant, d'un premier exercice compliqué avec les Juventini (6 buts et 3 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues). Profitant, désormais, de la baisse de régime d'Arkadiusz Milik et de la blessure, aux adducteurs, de Dušan Vlahović, l'international italien (12 sélections, 4 buts), privé de Coupe du monde avec la Nazionale, enchaîne les prestations abouties et se montre, surtout, décisif. Buteur contre Empoli, le 21 octobre dernier, Kean a depuis récidivé sur la pelouse de Benfica, contre le Hellas Vérone avant de trouver la faille à deux reprises, ce week-end, face au club romain de Maurizio Sarri.

Moise Kean dévoile les secrets de son renouveau !

Titularisé à seulement six reprises, sous le maillot de la Vecchia Signora, depuis le début de la saison, l'enfant de Vercelli a, cependant, retrouvé un temps de jeu conséquent depuis un mois et ce match remporté face au Torino (1-0). Symbole de son apport au sein du collectif turinois, la Juve a remporté ses six derniers matches de championnat et Moise Kean a inscrit un tiers des réalisations de son équipe durant cette période (4 sur 12 buts marqués). De quoi combler son entraîneur, Massimiliano Allegri. «Il ne faut pas oublier que Moise a 22 ans. Il est beaucoup plus équilibré mentalement, car quand vous êtes jeune et qu'il est si exubérant, tout devient un peu trop. Il travaille dur, il pèse 5-6kg de moins que la saison dernière et vous pouvez voir qu'il a une approche mentale différente», a ainsi assuré le coach de Livourne après la victoire des siens contre la Lazio.

Interrogé à son tour au micro de DAZN, l'intéressé a également confirmé la thèse d’Allegri, révélant notamment les changements importants apportés à son régime alimentaire. Pendant ces mois, je me suis beaucoup entraîné et j’ai suivi un régime. Je n’arrivais pas à perdre du poids, puis j’ai arrêté de manger quelques choses non idéales, a tout d'abord lancé le joueur formé à la Juve avant de remercier son coach : l’entraîneur n’a jamais perdu la patience de m’expliquer les choses au niveau tactique. Puis à la fin de l’entraînement, je me suis arrêté pour comprendre exactement les bons mouvements que je devais faire. On m’a expliqué les choses plus d’une fois pour comprendre comment aider l’équipe. Une chose est sûre, si Arkadiusz Milik et Dušan Vlahović tenteront de se refaire une santé au Qatar, Moise Kean compte, lui, profiter de la trêve internationale pour maintenir ce niveau de performance.