L’appel du pied d’Alejandro Grimaldo au Real Madrid

Alejandro Grimaldo vit un rêve éveillé. Celui qui est arrivé en Allemagne au cours du dernier mercato estival est en pleine bourre avec le Bayer Leverkusen. Avec 8 buts et 6 passes décisives au compteur, toutes compétitions confondues, l’Espagnol est loin d’être étranger à la réussite de l’équipe dirigée par Xabi Alonso, qui occupe actuellement la tête du classement devant l’ogre bavarois. Ses récentes performances avec les Werkself lui ont ouvert les portes de la sélection espagnole, qui s’apprête à disputer les dernières échéances de sa campagne européenne comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024.

Après avoir manifesté publiquement sa joie de découvrir la Roja à l’âge de 28 ans, l’Ibère a déclaré sa flamme au Real Madrid au cours d’un entretien accordé à «OK Diario». «Le Real Madrid est l’une des meilleures équipes du monde, si ce n’est la meilleure, et c’est une équipe que tous les joueurs veulent rejoindre, mais en ce moment, je suis au Bayern Leverkusen. Je suis ici depuis trois mois et tout se passe très bien. Nous devons continuer à travailler et nous verrons ce qui se passera à l’avenir», a exprimé le principal intéressé qui a évolué par le passé… avec la réserve du FC Barcelone !