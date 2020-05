Real Madrid : Lucas Vazquez veut rester

Élément décisif du Real Madrid depuis plusieurs saisons, Lucas Vazquez est lié au club merengue jusqu'en juin 2021. S'il ne prolonge pas, un départ de l'ailier cet été serait alors la seule solution pour le Real de récupérer une somme d'argent. Cependant, le joueur espagnol se plait toujours autant avec son club formateur.

Selon As, il veut continuer son aventure madrilène et espère au moins aller jusqu'à la fin de son contrat. Le staff technique et Zinedine Zidane apprécient Lucas Vazquez. Le quotidien espagnol ajoute qu'un départ du joueur serait décidé uniquement par la direction du club. Depuis ses débuts avec les professionnels, il a joué 201 matches toutes compétitions confondues. Une statistique honorable que l'intéressé espère voir évoluer à l'issue de la saison en cours.