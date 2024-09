Lens - Nice : Franck Haise pousse un coup de gueule contre l’arbitrage

Pour le retour de Franck Haise au Stade Bollaert, l’OGC Nice n’a pu faire mieux qu’un match nul contre son ancienne équipe du RC Lens (0-0). Malgré un beau spectacle proposé par les deux équipes, aucune des deux n’a réussi à faire la différence, alors qu’un fait de jeu a fait polémique à l’heure de jeu, après un contact dans la surface entre Diouf et Boudaoui. Mais M. Letexier, après vérification du VAR, n’a pas sifflé penalty.

«On a mis au moins 35 minutes à desserrer l’étreinte, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Sur les dix dernières minutes de la première période, ça commençait à aller mieux et à devenir un autre match (…) On a été meilleurs collectivement. On a dominé toute la deuxième mi-temps. Le penalty non sifflé ? Mon joueur drible, se met face au but et est touché. Voilà. Je ne vous dis pas que c’est une énorme faute, mais il est touché dans la surface. Mon joueur se retourne et on lui tape dans le pied d’appui. Pour moi, il y a penalty sans discussion possible, mais pour d’autre il y en a. On était dans une période forte…», a assuré le coach des Aiglons sur DAZN.