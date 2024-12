Thiago Almada confirme son départ pour l’OL

Ces derniers jours, Thiago Almada (23 ans) avait confirmé que son plan de carrière prévoyait bien un prochain stop du côté de l’Olympique Lyonnais. « Je veux vraiment jouer en Europe. Lorsque je suis arrivé à Botafogo, j’ai prévu une période avant d’aller ensuite en Europe. Pour l’instant, j’ai Lyon, dont j’ai parlé avec le propriétaire du club, qui est le même que celui de Botafogo ».

La suite après cette publicité

Depuis, le milieu offensif argentin de Botafogo a remporté la Copa Libertadores et le championnat brésilien. Et à l’occasion de la défaite contre Pachuca en Coupe Intercontinentale (0-3), le champion du monde 2022 a confirmé qu’il allait s’envoler en direction de Lyon. « La vérité, c’est que cette équipe va rester avec moi pour le reste de ma carrière, elle est belle, soudée, familiale, mais j’avais tout prévu pour rester six mois et aller ensuite à Lyon. Je pense que cela va se réaliser. Je voudrais remercier tout le monde à Botafogo pour leur soutien et leur affection. Ils resteront toujours dans mon cœur. » Des adieux qui semblent toutefois étonnants puisque, pour rappel, l’OL a été interdit de recrutement par la DNCG pour le prochain mercato d’hiver.