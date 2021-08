Monaco-Nantes : la réaction à chaud d'Antoine Kombouaré

C'était la reprise de la Ligue 1 ce vendredi soir. L'AS Monaco recevait Nantes au Stade Louis II, des Monégasques peut-être un peu émoussés après leur déplacement à Prague cette semaine. Les hommes de Niko Kovac avait pourtant pris l'avantage dans cette rencontre. Gelson Martins était à la réception d'un bon centre de Caio Henrique qui lançait parfaitement Monaco (14e). Mais juste avant la mi-temps, les Canaris sont parvenus à revenir au score, grâce à une tête de Jean-Charles Castelletto sur corner (42e). Nantes a finalement tenu ce score jusqu'à la fin du match (1-1). Un bon point qui satisfait forcément Antoine Kombouaré.

« Point du courage, abnégation, un groupe qui a été énorme sur le point de la solidarité. On a fait ce qu'il faut, surtout en deuxième mi-temps pour bloquer ces attaques monégasques, pour bloquer les espaces, jouer entre les lignes. En première mi-temps, ils ont été très forts et nous ont posé beaucoup de problèmes. Je suis hyper fier de la prestation des joueurs (...) Oui difficile d'aller chercher plus. Il faut aussi avoir la qualité. Quand on voit le banc et les rentrées qu'ils font.... Nous, on a joué avec nos moyens, l'idée était d'être très costaud défensivement et de les user mentalement. On les a fait déjouer. Après, on va s’améliorer sur les premières relances, mais on a été énormes », a déclaré l'entraîneur nantais à l'issue de la rencontre, au micro de Prime Video.