PSG : Adil Rami explique la méforme de Kylian Mbappé

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a montré à plusieurs reprises un agacement inhabituel. Sorti en cours de match par son entraîneur, moins de buts marqués, des prestations en demi-teinte, l’attaquant français est dans le doute. Une situation délicate, d’autant plus que le PSG a grandement besoin de lui en ce moment, avec les échéances en Ligue des Champions. Selon Adil Rami, consultant pour Prime Video, le joueur de 25 ans souffrirait de sa mauvaise image auprès du public, ternissant ses performances.

«Il ne faut pas oublier que Kylian, cette année, subit beaucoup, de la part de son entraîneur et du club. On a vu de l’agacement depuis Monaco, et on l’a vu encore contre Marseille, où il y a eu des mots et un agacement assez sévère. J’ai été joueur, on a besoin de se sentir aimé pour être bon et être à 100%. Aujourd’hui, s’il n’est pas à 100%, on peut le voir, c’est qu’il n’est pas aimé», a expliqué le champion du monde 2018. Mardi, face au FC Barcelone, Kylian Mbappé se sait attendu, et jouera, peut-être, son dernier match de Ligue des Champions avec le PSG.