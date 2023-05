PSG : Thierry Henry s’explique sur la sanction infligée à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Après une semaine marquée par l’épisode Lionel Messi, le PSG devait absolument s’imposer lors de son déplacement à Troyes, à suivre en direct commenté sur notre site, pour mettre fin aux polémiques et assurer son titre de champion de France.

Mais avant la rencontre, Thierry Henry s’est exprimé sur les récents événements au PSG et la sanction infligée à Lionel Messi, son ex-coéquipier. «Personne ne peut rater un entraînement. Maintenant… je cherche mes mots parce qu’à un moment, ça me rappelle les épisodes de Dallas. Là, c’est Messi, ils ont tapé un coup, peut-être parce qu’il ne va pas rester. La destination (Arabie Saoudite) de son voyage, est-ce que ça les a touchés un peu dans leur orgueil ? Il y a eu des trucs beaucoup plus graves qui se sont passés au PSG. Par contre, là, Messi a pris. Avait-il raison ? Non, tu ne rates pas un entraînement», a-t-il expliqué, sur Prime Video.

À lire

PSG : Lionel Messi présent à la cérémonie des Laureus World Sports Awards