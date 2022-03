PSG : Ronaldinho lâche ses vérités sur Lionel Messi et Neymar

La suite après cette publicité

Il a joué au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone. À 42 ans, Ronaldinho figure parmi les joueurs qui ont porté les maillots des deux clubs rivaux aujourd'hui. Un point commun qu'il partage avec Lionel Messi et Neymar qui, eux, ont fait le chemin en sens inverse. Qui de mieux donc que Ronnie pour comprendre les deux stars ? De passage dans la capitale pour le lancement de l'application FootSider, le Brésilien a été invité à s'exprimer au sujet de l'actualité du PSG dans Le Parisien.

Après avoir conseillé Kylian Mbappé, il a ensuite évoqué les cas de ses amis Messi et Ney. Deux joueurs qui ont vécu des moments compliqués cette saison suite à l'élimination de Paris en Ligue des Champions face au Real Madrid le 9 mars dernier. Concernant La Pulga, Ronnie a commencé par expliquer qu'elle avait besoin d'un temps d'adaptation logique après tant d'années passées chez les Blaugranas.

Ronnie défend Messi

«Non… Mais je crois que c’est difficile pour Messi qui est arrivé cette saison après beaucoup, beaucoup d’années dans un football complètement différent, au sein d’un club qui jouait tout le temps de la même manière. Il manque juste d’adaptation, mais le reste va venir naturellement. C’est normal. Il a juste besoin de temps (...) Non. Je ne comprends pas (les sifflets). Si tu siffles Messi, il ne reste plus rien hein (rires) ! Si tu siffles le meilleur du monde, tu vas applaudir qui ? Je ne comprends pas…»

Même chose quand la question lui a été posée sur son compatriote Ney. «Je pense que ce n’est pas un "problème Messi" ou un "problème Neymar". Les supporters n’étaient pas contents de ne pas pouvoir gagner la Ligue des champions. Les deux plus grands noms au PSG, ce sont Neymar et Messi donc c’est normal que cela ait été un peu plus fort contre les deux. Mais je pense que les supporters sont mécontents de tous les joueurs, pas juste des deux. Mais c’est le foot et, dans quelque temps, ça redeviendra normal.»

Le Brésilien croit en Neymar

De la patience, voilà ce que demande Ronaldinho, qui n'a pas hésité à voler au secours de Messi et Neymar. Un joueur qu'il voit toujours comme l'un des meilleurs. «J’espère que la prochaine saison il n’aura pas de blessure et le reste se passera normalement. Chaque année, il gagne quelque chose, en sélection ou au PSG. Bon pas encore la Ligue des champions. Mais j’espère qu’avec l’adaptation réussie de Messi, les trois (avec Mbappé) pourront écrire une belle histoire».

Il poursuit : «je trouve qu’il a déjà une histoire très forte dans le foot non ? C’est un joueur qui a fait beaucoup beaucoup de choses. C’est notre principale idole au Brésil. J’espère qu’il gagnera la Coupe du monde, un Ballon d’or. J’espère qu’il gagnera tout pour franchir encore un pas». Mais Neymar en est encore loin aujourd'hui. Il devra prouver en sélection, où il a des statistiques folles, mais aussi en club, où il a enchaîné les blessures.