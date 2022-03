PSG : Ronaldinho voit bien Kylian Mbappé rester au club

Tout comme Kylian Mbappé, Ronaldinho a aussi marqué l'histoire du PSG. S'il est loin d'avoir les mêmes statistiques que le Bondynois, R10 est certainement l'un des chouchous du public parisien et ses dribbles ont marqué à jamais le Parc des Princes. Lors d'un entretien pour RMC Sport, le Brésilien a d'ailleurs donné son avis sur Mbappé et le PSG. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est conquis.

«Je l’adore. Il est super. C’est un joueur qui te donne envie de regarder et il peut faire de belles choses dans le foot. Son avenir ? C’est lui qui décide, c’est clair. Avec les joueurs qu’il y a au PSG, il peut rester. Il a tout pour bien faire ici. Mais il peut jouer n'importe où avec sa technique... J’espère qu’il fera les bons choix. Il est costaud, bon dans le dribble, la vitesse. C’est un jeune joueur complet. Il a un peu de Nicolas Anelka. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup.»