Rennes, l’OM et Nice prêts à arracher Mohamed El Arouch à l’OL !

Mohamed El Arouch. Il suffit de prononcer ce nom, pour voir immédiatement des étoiles dans les yeux des supporters de l’OL. Considéré comme la plus grande promesse du centre de formation depuis Rayan Cherki, ce milieu de terrain aussi technique que pugnace sur le terrain a mené d’une main de maître l’Olympique Lyonnais au titre suprême en Coupe Gambardella où il a brillé de mille feux en finale face à Caen.

John Textor impressionné par le joueur

Logiquement et surtout après avoir signé son premier contrat pro, tout laissait indiquer qu’il aurait sa place dans le groupe professionnel lyonnais en début de saison dernière, mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu. S’il a participé aux stages d’avant saison et même joué quelques matches amicaux, le milieu offensif de 18 ans n’a toujours pas disputé la moindre minute chez les professionnels. Toujours motivé à l’entraînement, il est brillant avec la National 2 comme face à Sète ce vendredi (3-1 avec deux passes décisives) où les semaines précédentes où ses arabesques et gestes techniques font saliver les supporters de l’OL, ces derniers allant même jusqu’à faire des best of de ses gestes techniques sur les réseaux sociaux.

Même John Textor, qui a assisté à l’un de ses matches s’est dit impressionné par ses performances. Mais ce n’est visiblement pas suffisant pour que l’international tricolore U19 puisse prétendre à avoir sa place, rien qu’aux entraînements du groupe pro. Peu considéré par Peter Bosz, il est carrément ignoré par Laurent Blanc pas vraiment à la fête avec son milieu de terrain depuis quelques semaines. De quoi provoquer l’ire du joueur et de son entourage qui n’en peuvent plus de cette situation.

L’OM, Rennes et Nice prêts à mettre un gros chèque pour le récupérer

Ces derniers jours, la pression est montée d’un ton, et encore plus à chaque annonce du groupe pro de l’OL où El Arouch est perpétuellement absent. De quoi précipiter de plus en plus le joueur vers un départ de son club formateur auquel il est pourtant très attaché. Et ce ne sont pas les courtisans qui manquent. Si l’OL n’a visiblement pas décelé assez de qualités pour le faire jouer chez les pros, ce n’est pas le cas de plusieurs clubs de Ligue 1 dèjà prêts à le récupérer, quitte à mettre un gros chèque sur la table, lui qui est en fin de contrat en juin 2025.

Selon nos informations, Rennes, l’OM et Nice sont entrés en contact avec l’entourage du joueur. Seul problème, le club rhodanien ne veut pas entendre parler d’un transfert, mais plus d’un prêt. Difficile d’imaginer l’un de ses clubs bouger dans ces conditions. Mais vu l’état de tension qui règne au sein de l’OL, rien n’indique que cela restera en l’état d’ici le 31 janvier…