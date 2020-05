Bernard Blaquart vers le TFC ?

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Bernard Blaquart devrait quitter les Crocos comme annoncé il y a quelques jours. Mardi, le tacticien de 62 ans a d’ailleurs rencontré son président, Rani Assaf, pour dessiner les contours de ce départ, sans pour autant trouver d’accord.

En parallèle, Blaquart étudie différentes pistes pour la suite. En plus d’avoir été sondé par Montpellier pour un poste de responsable du recrutement du centre de formation, l’entraîneur nîmois réfléchirait à rejoindre son fil (entraîneur des U15) à Bordeaux, soit dans un rôle de directeur technique soit à la tête du centre de formation. Cependant, L’Equipe avance que le Toulouse Football Club pourrait de son côté lui proposer un projet des plus séduisants. En effet, la formation toulousaine chercherait un successeur à Denis Zanko au poste de manager générale, afin de choisir le prochain entraîneur et de superviser la formation du club, et pourrait jeter son dévolu sur le technicien. A Nîmes, c’est l’adjoint de Blaquart, Jérôme Arpinon, qui tiendrait la corde pour le remplacer.