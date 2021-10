Le bel hommage de l'OM à Bernard Tapie

Le monde du football est en deuil ce dimanche matin et les hommages se multiplient suite à la disparition de Bernard Tapie, l'emblématique patron de l'Olympique de Marseille de 1986 à 1993. Décédé d'un cancer après de long mois de combat, l'illustre homme d'affaires était également connu pour son implication dans la vie politique. Vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM en 1993, il reste surtout le symbole d'une réussite sportive absolue pour tout un peuple marseillais.

Par le biais d'un communiqué, le club phocéen a ainsi souhaité lui rendre le plus bel hommage, exprimant avant tout l'immense triste d'une telle disparition, celle d'un homme reconnu de tous pour sa force de caractère : «A jamais Olympien ! Bernard Tapie a perdu son ultime combat. Contre un adversaire reconnu pour être imbattable. La lutte fut longue et âpre. Mais elle a fini par tourner du mauvais côté. Incarnant le succès, la victoire, la conquête, il a marqué la légende olympienne. Pour toujours.»

Bernard Tapie, une quête effrénée de la réussite

Personnalité clivante, aussi bien connu pour son franc parler que pour ses prouesses à la tête du club marseillais, Bernard Tapie laissera, à tout jamais, une empreinte indélébile dans la cité phocéenne. Du Ballon d'Or de Jean-Pierre Papin en 1991 au titre suprême en Ligue des Champions face à l'AC Milan en 1993, sans parler des nombreux titres conquis dans la cité phocéenne, l'OM a tenu à saluer cette remarquable réussite sportive : «l'histoire d'amour entre Marseille et Bernard Tapie débute en 1986. En 7 ans, il fait de l'OM le meilleur club européen, hissé sur le toit de l'Europe le 26 mai 1993. Une quête effrénée de la réussite. Les Stars se succèdent sous le maillot olympien, Bernard Tapie construit entre 1986 et 1993, une équipe qui écrase tout de son talent, de sa puissance et de sa force mentale. Une équipe qu'il dirige avec motivation, rendement et obligation de résultats. il domine le championnat (1989, 1990, 1991, 1992 et 1993) et s'impose comme un grand d'Europe : 1/2 finaliste européen en 2 ans (1988), vainqueur doublé en 3 saisons (1989) et finaliste européen en 5 ans (1991). Les Marseillais qu'il a rendus fiers, lui sont à jamais reconnaissants.»

Une histoire d'amour éternelle entre le club olympien et celui qui avait décidé, avant sa mort, de se faire inhumer à Marseille, sa ville de cœur. Une bien triste nouvelle pour le football français où l'OM a enfin fait part de son soutien absolu pour ses proches : «le nom de Bernard Tapie est éternellement associé à l'OM. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à Dominique, sa femme, Sophie, Stéphane, Laurent et Nathalie, ses enfants et ses petits-enfants, à sa famille ainsi qu’aux proches de Bernard, fidèle supporter de l’OM et seul Président français victorieux de la Ligue des Champions. Repose en paix, Bernard.»