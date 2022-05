Olivier Giroud ne veut pas faire un trait sur les Bleus

La suite après cette publicité

Auteur d'un doublé dimanche face à Sassuolo pour assurer le titre de champion d'Italie à l'AC Milan, Olivier Giroud aurait pourtant pu être perturbé par sa non sélection en Equipe de France alors que Didier Deschamps annonçait ne pas le sélectionner jeudi. Il affirme pour L'Equipe ne pas l'avoir pris en compte : «pas du tout. Je n'ai pas vacillé. Le terrain a parlé derrière. Je savais que je n'avais qu'une seule réponse à avoir : aller chercher le titre avec l'AC Milan. Je prends tout ça avec détachement et sérénité. Il y a un peu de déception quand même mais pas d'amertume.»

Alors qu'il était buteur lors du dernier rassemblement, il était donc absent de la liste de DD pour les matchs de Ligue des Nations. L'ancien Blues ne tire pour autant pas un trait sur les Bleus : «je sais qu'il me reste de belles choses à faire. Déjà avec mon club puis avec l'équipe de France si elle revient. Les Bleus restent le fil rouge de ma carrière. L'histoire a montré que le coach pouvait évoluer dans sa réflexion. Il connaît les tenants et les aboutissants. J'y croirai toujours. J'ai prouvé que j'étais capable de mettre ma "pseudo" fierté et mon "pseudo ego de côté. La situation est claire. Le coach sait ce qu'il en est. Il connaît mon rôle et ma mentalité. Il fait ses choix. Mais je ne lâcherai pas. Je reste à disposition de l'équipe de France.»