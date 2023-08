Amical : l’OL termine sa préparation avec une nouvelle défaite face à Crystal Palace

La préparation se conclut mal pour l’Olympique Lyonnais. Outre la victoire initiale contre De Treffers (2-1), une équipe de troisième division néerlandaise, les Rhodaniens ont tout perdu depuis. Sur le score de 1-0, les Gones ont été défait par Manchester United, Molenbeek et le Celta de Vigo. Contre Crystal Palace, Laurent Blanc optait pour un 4-3-3 avec Lopes dans les cages derrière Mata, Diomandé, Lukeba et Tagliafico. Lepenant et Caqueret épaulaient Tolisso au milieu tandis que Barcola, Sarr et Cherki formaient l’attaque. Les Eagles misaient eux pour un 4-2-3-1 avec Johnstone comme dernier rempart. Devant lui, Ward, Guéhi, Andersen et Clyne constituaient la défense. Lerma et Doucouré formaient un double pivot. Enfin, Edouard était soutenu par Schlupp, Eze et Ayew.

Le rythme était assez lent en début de match. Eze était le seul à apporter un peu de folie et faisait mal à la défense lyonnaise (3e, 5e, 8e). Alors que la première occasion était lyonnaise avec une frappe totalement manquée de Barcola (13e), Crystal Palace répondait de la plus belle des manières. Sur un coup franc côté droit, Eze trouvait Schlupp. Le Ghanéen dominait Diomandé pour conclure d’un coup de casque qui se logeait dans la lucarne droite de Lopes (1-0, 14e). Un sacré coup de froid à Selhurst Park pour les Gones qui ne savaient pas comment réagir. Si Cherki tentait la solution seul mais tombait sur Johnstone (23e), les initiatives lyonnaises étaient trop peu nombreuses. Pire, Lopes se muait en héros et empêchait à bout portant Schlupp de s’offrir un doublé (32e).

L’OL a réagi trop tard

Un dernier corner de Caqueret trouvait Barcola avant la pause, mais sa tête passait nettement au-dessus du cadre (44e). Au retour des vestiaires, Cherki voulait sonner la révolte d’une lourde frappe du pied droit, mais Johnstone s’employait pour dégoûter le jeune international espoirs (47e). Mais comme en première période, Crystal Palace reprenait doucement le dessus sur le match et Eze était à l’origine de nombreuses initiatives. Meilleur joueur de la rencontre, le milieu anglais trouvait Andersen sur corner. Sa tête était repoussée dans l’axe par Lopes, mais Édouard suivait bien pour conclure à bout portant (2-0, 59e). Comme si les ennuis ne s’arrêtaient pas là, Lopes se faisait même un peu mal et cédait sa place à Riou pour la dernière demi-heure (61e).

Le rythme retombait totalement par la suite, une conséquence des nombreux changements réalisés par les deux formations sur la fin de match. Finalement, l’Olympique Lyonnais relevait timidement la tête dans les dernières minutes. Suite à un une-deux avec Jeffinho, Cherki déclenchait une banderille lui qui a été l’un des rares Lyonnais à tenter (79e). Tolisso s’essayait ensuite à une tentative, mais Johnstone était impeccable (81e). Sur corner ensuite, Cherki trouvait sur corner Alvero dont la tête était repoussée par Johnstone (83e). Crystal Palace résistait et s’impose finalement 2-0. L’Olympique Lyonnais s’incline une quatrième fois de suite dans cette préparation. A huit jours de défier Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1, c’est inquiétant …