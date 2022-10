PSG : la fragilité défensive du PSG inquiète sérieusement

La suite après cette publicité

L'occasion de dissiper les doutes est manquée, et voilà le Paris Saint-Germain avec encore plus d'interrogations d'un point de vue défensif au sortir de sa victoire contre l'ESTAC (4-3), ce samedi, dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Il faut dire qu'après la prestation alarmante défensivement parlant des hommes de Christophe Galtier en Ligue des champions un peu plus tôt dans la semaine (7-2 contre le Maccabi Haïfa), la partition globale de Sergio Ramos et des siens au Parc des Princes a de quoi interroger encore un peu plus.

Le talent offensif, notamment de Lionel Messi et Neymar, a beau avoir encore sauvé les miches des Rouge et Bleu, de nombreux doutes persistent quant à l'équilibre défensif de cette équipe. « On n'a pas bien défendu. On ne peut pas encaisser trois buts à la maison. On doit trouver un meilleur équilibre », pestait justement, avec lucidité, Marco Verratti juste après le coup de sifflet final dans l'antre francilien au micro de Prime Video.

Kimpembe n'y était pas

Pour affronter les Troyens, l'entraîneur du Paris SG avait décidé de faire souffler Achraf Hakimi et Marquinhos, pour le plus grand bonheur de Nordi Mukiele et de Presnel Kimpembe. Impliqué sur le premier but de Mama Baldé puisque pris de vitesse sur son couloir droit par Abdu Conté, l'ancien Montpelliérain a relevé la tête pour réaliser une prestation solide et remarquée dans son couloir droit. Difficile d'en dire autant pour le capitaine parisien du jour.

Serait-ce lié au manque de fraîcheur physique de Presnel Kimpembe, qui faisait son grand retour dans le XI de départ du PSG après sa blessure à la cuisse contractée le 10 septembre dernier ? Le champion du monde 2018 a en tout cas vécu un retour aux affaires très compliqué au Parc des Princes, lui qui avait retrouvé la compétition mardi, contre le Maccabi Haïfa. Fautif sur les deux premiers buts des visiteurs, le Français, autrement présent dans les duels, a affiché un manque d'agressivité dans la surface assez déconcertant avant de céder sa place à Marquinhos (59e).

Galtier veut plus d'équilibre

« Autant, on a été très intéressant sur le plan offensif, on s'est créé des occasions et on a marqué beaucoup de buts, autant on a été déséquilibré dès l'entame du match. Certains ont eu du mal à trouver des repères, avec très peu de ballons gagnés en relance haute. À chaque fois qu'on allait au duel, on était éliminés, ce qui laissait des boulevards à Troyes, que je tiens à féliciter, ils ont fait un très grand match, surtout en transition. On a été très gentils dans la réaction à la perte, ce qui a rendu le match difficile. Sur un plan défensif, il y a beaucoup trop de largesses, encore des problèmes de placement sur coups de pied arrêtés. On ne peut pas laisser autant de cadeaux, on y travaillera beaucoup plus pour régler ce très mauvais équilibre », a souligné Christophe Galtier après la partie, pointant également clairement du doigt les fautifs à ses yeux.

La nouvelle prestation défensive inquiétante des champions de France en titre porte le total de buts encaissés depuis le début de la saison à 14 en 18 matchs disputés toutes compétitions confondues. Un bilan qui, au premier regard, ne semble pas si catastrophique au regard des autres cadors européens (12 buts encaissés en 17 matchs pour Manchester City et le Bayern Munich, 14 réalisations en 16 rencontres pour le Real Madrid). Mais, en jetant un œil attentif de plus près au rendu sur le rectangle vert, les doutes persistent sur la capacité du PSG à résister en Ligue des champions face à des armadas bien plus redoutables. Premiers éléments de réponse mardi, à Turin, face à une Juventus malade et loin de son lustre d'antan.