Serie A : Thiago Motta a la cote

Une victoire face à la Salernitana et voilà Bologne à la 5e place de Serie A. Une position inespérée pour le club entraîné par Thiago Motta, qui n’en finit plus de faire sensation de l’autre côté des Alpes. Déjà repéré la saison passée, l’ancien milieu de terrain a poursuivi sa mission à Bologne, après une encourageante 9e place.

Et aujourd’hui, le voilà dans le viseur des plus grands clubs italiens. Selon nos informations, la Juventus Turin et l’Inter Milan discutent déjà avec lui en vue de la saison prochaine. Mais il est aussi dans la short-list de l’AC Milan, puisque le poste de Stefano Pioli est plus que jamais menacé après une nouvelle défaite (3-2 contre l’Atalanta) ce week-end.