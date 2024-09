Liga : l’entraineur d’Alavés fulmine contre Endrick et l’arbitrage

Le Real Madrid pensait vivre une soirée tranquille dans cette 7e journée de Liga. Carlo Ancelotti avait sorti l’artillerie lourde (Bellingham, Rodrygo, Mbappé et Vinicius Jr tous titulaires) pour recevoir Alavés dans un Santiago Bernabéu comble avec l’idée de mettre la pression sur le FC Barcelone, toujours leader, qui affronte Getafe demain soir. L’entraîneur italien et ses joueurs avaient tout juste jusqu’à la 83e. Ils menaient tranquillement 3-0 grâce à Lucas Vazquez, Mbappé et Rodygo.

Ce dernier quittait la pelouse à la 69e, remplacé par Endrick. Très ambitieux, surtout après les dernières sorties convaincantes, le jeune Brésilien voulait lui aussi participer à la fête. À la 73e, sur l’un de ses premiers ballons, il frappait sur le poteau, son tir dévié par Pica finissait sa course sur le montant gauche de Sivera. Mais dix minutes plus tard, il s’est rendu coupable d’un vilain geste sur Mouriño, sanctionné d’un jaune par l’arbitre de la soirée. Une sanction plutôt légère une fois mis face à l’évidence. «Ce n’est pas un coup de pied dangereux mais le ballon est loin et ça peut être sanctionné par un carton rouge» envoie Marca.

«L’action d’Endrick, s’il vous plaît, c’est rouge»

Dans son élan, l’attaquant a fait plus que se heurter dans le défenseur. Ses bras mais surtout sa tentative de coup de pied aurait sans doute du valoir un carton rouge. À 3-0, cette erreur n’avait pas vraiment de conséquence. Sauf qu’Alavés est parvenu à réduire le score à 3-2 avec des buts de Benavidez (85e) et Kike Garcia (86e). À onze contre onze, les Basques ne sont pas revenus mais en supériorité numérique, que sera-t-il advenu de ce final ? «L’action d’Endrick, s’il vous plaît, c’est rouge. Nous aurions dû jouer les 10 dernières minutes avec un joueur de plus. On ne peut pas dire que c’est un jaune, c’est une erreur» a réagi furieux Luis Garcia en conférence de presse.

«Il y a l’intention chez Endrick de donner un coup. C’est rouge, c’est clair et rien de plus. Je ne vais pas en parler davantage, poursuit le technicien d’Alavés. Je ne sais pas si on aurait gagné, si on aurait égalisé, si on aurait marqué un autre but. Je dis juste qu’il faut expulser le joueur, c’est tout. Personne ne peut dire que ce n’est pas un rouge. C’est vrai que pendant le match ils ont reçu plus de cartons jaunes, mais l’action d’Endrick c’est encore autre chose.» Il s’en est même ému auprès de Carlo Ancelotti au coup de sifflet final, lequel a préféré minimiser l’incident. «Je n’ai pas les images.» Sans doute sait-il que son joueur a frôlé la correctionnelle.