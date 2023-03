La Fiorentina met un jeune de Cagnes à l’essai grâce à Footsider

Une opportunité en or. Voilà ce qui va s’offrir à Rahyane Ben El Kouriane dans quelques jours. Comme annoncé par l’AS Cagnes Le Cros Football, le jeune joueur de 16 ans, qui évolue en R1 avec les U16, a été invité par la Fiorentina, où il sera mis à l’essai sur les installations de l’actuel 11e de Serie A, du 28 au 31 mars prochain.

Une occasion rendue possible grâce à Footsider, dont nous vous présentions le concept récemment. Grâce à l’application de Ronaldinho et Yacine Brahimi, Rahyane Ben El Kouriane, après avoir créé son profil et participé à une détection au centre de formation du FC Sochaux, en novembre dernier, a été repéré par la Viola à celle organisée à Paris, le 24 février dernier. À noter qu’une dizaine d’autres joueurs se sont fait remarquer le même jour.

