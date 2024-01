Al-Ittihad : dernier retournement de situation pour Karim Benzema

Durant plus de dix ans, Karim Benzema a fait plus ou moins tranquillement son bonhomme de chemin au Real Madrid. Un club où il a fini par convaincre tout le monde, après des premiers pas mitigés sous les ordres de José Mourinho. Devenu le Nueve là-bas, il a remporté de nombreux titres dont la Ligue des champions et le Ballon d’Or en 2022. Mais cet été, il a décidé de refuser l’offre de prolongation de contrat d’une année offerte par Florentino Pérez, un président qui le tient en haute estime, pour aller relever un nouveau challenge en Arabie saoudite.

Un hiver agité pour le Nueve

Certains ont évoqué un choix purement financier puisque le club d’Al-Ittihad lui a offert un salaire difficile à refuser. On parle de 200 millions d’euros par saison, plus d’autres avantages comme la gestion de ses droits à l’image. Mais le joueur né en 87 a évoqué un projet sportif et un projet de vie attrayant dans un pays musulman. Mais l’aventure saoudienne de KB9 a vite tourné au vinaigre. En effet, il a eu un gros clash avec son premier coach, Nuno Espirito Santo. Puis, ses performances, notamment au Mondial des Clubs, ont été sévèrement pointées du doigt par ses propres supporters.

Cela a d’ailleurs poussé le joueur à couper ses réseaux sociaux. Puis, le joueur, blessé, a profité de quelques jours de repos en famille à l’Ile Maurice. Mais il y est resté plus longtemps que prévu puisque l’île était menacée par un cyclone. Les explications du joueur n’ont pas convaincu Marcelo Gallardo, qui a décidé de l’écarter du stage de reprise à Dubaï. Une fois revenu en Arabie saoudite, Benzema n’a pas pu rejoindre ses coéquipiers. Il s’est d’ailleurs entretenu avec ses dirigeants, qui voulaient arrondir les angles entre le coach argentin et lui et surtout en savoir plus sur son avenir.

Gallardo a changé d’avis

En effet, plusieurs médias ont annoncé que l’attaquant tricolore voulait quitter son club dès cet hiver. On a parlé de son spleen et aussi du manque d’exigence d’Al-Ittihad qui l’a surpris. D’après certains échos, l’écurie de Djeddah n’a pas fermé totalement la porte à un départ mais privilégiait un prêt à un autre club de SPL. Benzema, lui, était plutôt pour un retour en Europe, où son nom a été cité au Real Madrid, à Manchester United, à Chelsea ou encore à Lyon. Mais il est finalement resté en Arabie saoudite. Ce qui était le plan initial selon nos informations.

Mais malgré cela, il avait encore des problèmes à régler avec son club et surtout son entraîneur, qui ne voulait plus entendre parler de lui. Arriyadiyah révèle que Gallardo a changé d’avis pour KB9. Ce dernier a été réintégré au groupe par son coach. Le joueur, qui a fait une grosse préparation imposée par son club durant sa mise à l’écart, a convaincu le technicien argentin qu’il pouvait encore apporter à son équipe dans toutes les compétitions. Gallardo, visiblement conquis et prêt à passer l’éponge, a d’ailleurs décidé de le conserver et a exclu deux joueurs étrangers du groupe lors du dernier jour du mercato, à savoir Marcelo Grohe et Romarinho. La fin d’un long feuilleton pour Karim Benzema et le début d’une nouvelle aventure avec Al-Ittihad.