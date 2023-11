Lamine Yamal sort du silence après la polémique avec Robert Lewandowski

Snobé par Robert Lewandowski lors de sa sortie avec le FC Barcelone, le week-end dernier, Lamine Yamal n’avait pas manqué d’afficher son étonnement. Symbole d’une relation conflictuelle entre les deux hommes ? Non. Selon les dernières informations de Sport, les deux joueurs du Barça ont discuté calmement dans le vestiaire après la rencontre et tout est rentré dans l’ordre. Buteur avec l’Espagne, ce jeudi, le jeune crack de la Roja est d’ailleurs revenu sur cet incident.

«Il l’a déjà expliqué, ce sont des choses qui se passent sur le terrain. Robert n’est qu’un coéquipier comme les autres et il n’y a pas de problème», a notamment avoué le prodige de 16 ans avant de revenir sur sa performance face à Chypre (3-1). «Je suis très heureux du but, j’ai vu le ballon, le gardien devant moi et j’ai transpercé jusqu’à ce que je sois seul. Je me sens à l’aise et heureux de porter ce maillot et d’aider de toutes les manières possibles». Voilà qui est dit.